- Presedintele american Donald Trump a declarat ca spera ca numarul deceselor din SUA provocate de coronavirus sa ramana sub pragul de 100.000, informeaza sambata dpa. "Sa speram ca vor ramane sub pragul de 100.000 de vieti pierdute, care chiar si asa este un numar oribil", a declarat Trump in timpul…

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca va semna un ordin pentru a suspenda imigrația in Statele Unite, din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza BBC.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Donald Trump a citat ”atacul dușmanului invizibil”, așa cum ii spune el coronavirusului, și ”nevoia de a proteja…

- Donald Trump a decis ca a venit momentul sa „se reporneasca America”, dupa restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Președintele american a spus ca redeschiderea țarii se face in etape.Presedintele american Donald Trump a spus, joi, intr-o conferința de presa la Casa Alba ca redeschiderea…

- Statele Unite ale Americii a devenit prima țara din lume care a inregistrat peste 2.000 de decese intr-o singura zi din cauza noului coronavirus.Conform datelor prezentate de autoritați, vineri, 10 aprilie, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au murit 2108 persoane din cauza COVID-19, a informat…

- Donald Trump, 73 de ani, președintele Statelor Unite ale Americii, a anuntat ca s-a supus unui al doilea test pentru coronavirus joi, folosind un diagnostic rapid.Conform lui Doland Trump, rezultatul testului a venit in mai puțin de un sfert de ora și acesta a stabilit ca președintele SUA nu este infectat…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat, sambata, ca a fost testat pentru coronavirus, informeaza CNN.''Mi s-a luat temperatura. Am facut și testul, aseara'', a declarat, in cadrul unei conferinte de presa susținuta la Casa Alba, președintele american, care a precizat ca va…

