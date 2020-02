Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a reafirmat marti, in fata Congresului american, dorinta de a-i retrage la termen pe soldatii americani, declarand ca SUA nu pot avea rol de "mentinere a ordinii" in aceasta tara, relateaza France Presse. "In Afganistan, determinarea si valoarea combatantilor…

- Tensiunile dintre SUA și Iran ar putea amenința siguranța traficului naval in stramtoarea Ormuz, situata intre Golful Persic și Golful Omanului, locul pe unde trece o cincime din petrolul lumii, noteaza Business Insider. Conflictul SUA-Iran a explodat in ultimele saptamani dupa asasinarea generalului…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu se așteapta la un conflict cu Teheranul dupa ce demonstranți proiranieni au atacat Ambasada SUA de la Bagdad, relateaza site-ul cotidianului Times of Israel, potrivit Mediafax."Nu preconizez sa se intample asta", a afirmat Trump, aflat cu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat marti ca se asteapta ca Irakul sa protejeze ambasada americana la Bagdad, care a fost atacata de manifestanti protestand impotriva raidurilor americane, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Ne asteptam ca Irakul sa-si foloseasca fortele pentru a proteja ambasada,…

- Presedintele american Donald Trump a indemnat joi Moscova, Damascul si Teheranul sa inceteze sa ucida civili in provincia Idleb, in nord-vestul Siriei, unde forte ruse, siriene si iraniene si-au intensificat bombardamentele de la jumatatea lui decembrie, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a multumit sambata Teheranului pentru o negociere „foarte corecta” dupa ce un cercetator american a fost eliberat in schimbul unui om de stiinta iranian retinut in SUA, relateaza AFP.