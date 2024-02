Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din SUA a decis ca Donald Trump nu are imunitate prezidențiala și ar putea fi urmarit penal sub acuzația de complot pentru incercarea de a rasturna alegerile din 2020. Fostul președinte mai poate face recurs doar la Curtea Suprema a Statelor Unite, scrie News.ro. O curte de apel federala…

- Fostul presedinte american Donald Trump a facut apel luni la republicanii din Congresul SUA sa se opuna acordului care prevede un ajutor de 60 de miliarde de dolari pentru Kiev, relateaza AFP, conform Agerpres."Numai un idiot ori un democrat din stanga radicala ar vota pentru acest proiect oribil",…

- Fostul presedinte american Donald Trump, care cauta sa se intoarca la Casa Alba si curteaza votul clasei muncitoare, s-a intalnit miercuri la Washington cu liderii unuia dintre cele mai mari sindicate din Statele Unite, relateaza AFP, citat de Agerpres.Discutand cu reprezentantii Teamsters, republicanul…

- Donald Trump vrea „imunitate totala” pentru presedintii Statelor Unite, in contextul in care o Curte de Apel de la Washington ii examineaza cererea de imunitate fata de urmariri penale prin care este acuzat ca a incercat sa rastoarne in mod ilegal rezultatul alegerilor din 2020. ”Un presedinte al Statelor…

- Magistratul Maria Timoasca, din cadrul Curtii de Apel Constanta, a fost delegata presedinte al Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a instantei. Decizia a fost luata cu unanimitate de catre Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii si intra in vigoare de maine, 11 ianuarie…

- Donald Trump era protejat de imunitatea prezidentiala atunci cand a incercat sa inverseze rezultatele alegerilor din 2020? Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat vineri sa se pronunte de urgenta asupra acestei chestiuni, un avantaj pentru republicanul care spera sa amane inceperea procesului sau,…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casație și Justiție au stabilit ca primul termen de judecata pentru contestația depusa de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu (fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei) și Iosif Rus (fost comandant al Aviatiei Militare) in Dosarul Revoluției sa aiba loc pe 10 ianuarie…

- Guvernul anunța ca va contesta la Curtea Suprema de Justiție hotarirea Curții de Apel Chișinau prin care a fost declarata ilegala dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale privind excluderea din alegeri a candidaților Partidului Șansa. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvint al Guvernului,…