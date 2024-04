Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria ar putea fi de acord cu susținerea candidaturii lui Klaus Iohannis la șefia NATO, in condițiile in care niciun stat membru din Europa Centrala sau de Est nu a dat pana in prezent secretarul general.

- Washingtonul il apreciaza pe Klaus Iohannis, pe care il considera un prieten, dar il susține pe actualul premier olandez, Mark Rutte, pentru șefia NATO, dupa ce mandatul lui Jens Stoltenberg va expira, a declarat marți, 2 aprilie, ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, citata de news.ro.NATO este…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- Analistul politic Cristian Pirvulescu este de parere ca sunt „foarte bune” sansele presedintelui Klaus Iohannis in competitia pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat marti, intr-o postare pe Facebook, sansele lui Klaus Iohannis de a ajunge in fruntea NATO, pe care le-a comparat cu cele ale Gabrielei Firea de a fi candidata PSD la Primaria Capitalei."Iohannis se autopropune "in forța" la șefia NATO, așa cum Firea se autopropune…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat marți intr-o declarație de presa ca și-a depus candidatura la funcția de secretar general NATO. Funcția mai este vizata și de premierul olandez Mark Rutte, conform G4media. „Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar…

- Premierul olandez Mark Rutte este sustinut public de trei din cele mai importante tari ale aliantei nord-atlantice pentru a-i urma lui Jens Stoltenberg la șefia NATO, in plin razboi ruso-ucrainean. Potrivit AFP, Rutter este favoritul Statelor Unite, Marii Britanii si Germaniei la conducerea NATO. La…

- Jennifer Jacobs, jurnalista Bloomberg si corespondent la Casa Alba, dezvaluie intr-o postare pe rețeaua X ca Romania și-a anunțat in mod oficial aliații NATO de faptul ca il propune pe Klaus Iohannis pentru functia de secretar-general al Aliantei. „Romania i-a notificat pe ceilalti membri NATO ca intentioneaza…