- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri, inainte sa isi inceapa vizita in Canada, ca Rusia ar trebui sa fie prezenta la summitul liderilor Grupului tarilor puternic industrializate (G7), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, va parasi summitul G7 din Quebec, cea mai mare provincie din Canada, inainte de incheierea reuniunii grupului tarilor puternic industrializate, a informat vineri Casa Alba, tr...

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au avut luni o discutie telefonica despre Coreea de Nord si au confirmat ca se vor intalni inainte de summitul planuit al lui Trump cu liderul de la Phenian, relateaza Reuters, citand Casa Alba. In comunicatul Casei Albe se mentioneaza…

- Presedintele american Donald Trump a cerut luni Chinei, intr-o postare pe Twitter, sa controleze mai bine frontiera cu Coreea de Nord, parand a reprosa Beijingului ca relaxeaza sanctiunile economice impotriva Phenianului inaintea unui summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un prevazut a avea loc…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. ''Intalnirea extrem de asteptata…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…