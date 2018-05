Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a informat ca va face publica marti decizia sa privind acordul nuclear cu Iranul, semnat de principalele puteri mondiale cu Teheranul in 2015, transmite EFE.



"Voi anunta decizia mea privind Acordul cu Iranul maine, de la Casa Alba, la ora 2,00 p.m." (21,00, ora Romaniei - n.red.), a scris Trump, luni, pe Twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

— Donald J. Trump (@) 7 May 2018