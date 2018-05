Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, miercuri, ca Statele Unite vor avea de pierdut dupa retragerea din acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015, avertizand ca ar putea izbucni noi crize in regiune, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Liderul de la Ankara a precizat…

- Liderii occidentului au spus, dupa negocierile de la Lausanne, in 2015, ca acordul la care au ajuns cu Teheranul este unul ”istoric”, printre prevederile acordului se numara și obligația asumata de Iran de a permite timp de 25 de ani controale extinse ale programului sau nuclear din partea Agenției…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA. Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Kremlinul a avertizat marti ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, semnat intre Iran si marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania), va avea "consecinte serioase", relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele american…

- Comunitatea internationala se afla marti in asteptarea deciziei presedintelui american Donald Trump referitoare la retragerea sau nu a SUA din acordul nuclear ce prevede o ridicare treptata si conditionata a sanctiunilor internationale impuse Iranului, in schimbul garantiei ca acesta nu se va dota cu…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…

- Hua Chunying, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a declarat ca Beijingul se opune utilizarii fortei pe arena internationala si a adaugat ca orice actiune militara efectuata fara acordul Consiliului de Securitate al ONU incalca principiile de baza ale dreptului international.…