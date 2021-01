Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a afirmat miercuri in fata sustinatorilor sai entuziasti ca nu-si va recunoaste "niciodata" infrangerea in scrutinul de la 3 noiembrie in fata democratului Joe Biden, afirmand din nou, fara sa prezinte vreo dovada, ca alegerile au fost insotite de fraude…

- Deși nu pare nici acum pe deplin convins ca a pierdut alegerile, Donald Trump a anunțat ca permite inițierea procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters. La doua saptamani de cand a pierdut alegerile, Trump a facut un anunț pe Twitter prin care permite echipei sale „un…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a recunoscut pentru prima data partial victoria lui Biden, duminica, intr-o serie de postari pe Twitter. El spune ca Biden „a castigat”, dar doar pentru ca alegerile au fost fraudate. Trump nu i-a rostit insa numele contracandidatului sau, relateaza Reuters.

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a fost sambata la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN . Este cea de-a 410-a zi petrecuta de Trump la una dintre proprietațile sale, de la preluarea…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare „o frauda majora” in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, „in ceea ce ma priveste”, „am castigat deja”, desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…