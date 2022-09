Dominic Fritz precizeaza ca alte 100 de semafoare vor fi demontate in perioada urmatoare, de pe strazile din Timisoara ”Gata cu semaforisoara. Azi am demontat 23 de semafoare inutile, care doar ne-au enervat in trafic. Continuam cu alte inca o suta. Pana acum am dat jos peste 150 de corpuri de semaforizare. Nu le aruncam, le vom folosi acolo unde chiar va fi nevoie in viitor. Semafoarele nu mai trebuie sa fie o afacere, ci sa imbunatateasca traficul”, a scris dominic Fritz, marti seara, pe pagina de Facebook. Edilul a subliniat ca, dupa ce au fost scoase semafoarele de pe o strada centrala,…