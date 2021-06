Doljul nu mai este pe primul loc în privinţa incidenţei TBC TBC ramane o problema serioasa de sanatate in Dolj, insa judetul nu se mai afla pe primul loc la nivel national din punct de vedere al incidentei. Doljul a fost fruntas la nivel national, conform studiilor din 2011 si 2012, atat in privinta incidentei ( cand era urmat de judetele Iasi, Bacau, Timisoara) cat si a prevalentei (urmat de judetele Constanta, Iasi, Bacau). In anul 2019, conform datelor din anuarul statistic, judetul Dolj ocupa locul al doilea in ceea ce priveste incidenta prin tuberculoza, cu o valoare 73,6 %ooo (459 cazuri noi), peste valoarea inregistrata la nivelul tarii (48,2%ooo),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertismente meteo de ploi abundente, vant si inundatii Vreme instabila astazi, dar cu temperaturi în creștere. Este în vigoare un cod portocaliu de ploi abundente și vânt valabil pâna mâine noapte în Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și în cea mai mare…

- La nivel național, in pandemie, au divorțat aproape 23.000 de cupluri. Cele mai multe divorțuri s-au inregistrat in București și Iași. Bistrița-Nasaud se afla la coada clasamentului, cu cele mai puține divorțuri. Potrivit unor date statistice facute publice de hotnews.ro, singurul motiv care a scazut…

- Dupa Kaufland și Lidl, și Mega Image majoreaza, incepand cu 1 iunie, salariile angajaților din magazine cu 5% si creste valoarea nominala a tichetului de masa la 20 de lei. In urma creșterii valorii nominale a tichetului de masa oferit de companie, de la 15 lei la 20 de lei, angajatii din magazinele…

- Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Platformei nationale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, punctele de vaccinare sunt:- 19 centre de vaccinare:*Centrul CAEX Bacau, judetul Bacau;*Caminul Cultural Parincea, judetul Bacau;*Centrul City Mall Sector 4, Bucuresti;*Centrul…

- Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 3,58 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 3,75 de cazuri la mia de locuitori.La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 2,76 cazuri la mia de infectari, in scadere fata de ieri…

- Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 4,1 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 4,2 de cazuri la mia de locuitori. La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 3,04 cazuri la mia de infectari, in scadere fata de ieri…

- Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 5.28 la mia de locuitori, in scadere fata de raportarea de ieri, 10 aprilie, cand era 5.55.Pe judet, incidenta este de 3,91 infectari la mia de locuitori, in scadere fata de ieri, cand a fost 4,03 1.000 de locuitori. LOCALITATE POPULATIE…

- Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 6,1 la mia de locuitori, in scadere fata de raportarea de ieri, 5 aprilie, cand era 6,27. Pe judet, incidenta este de 4,21 infectari la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ieri cand a fost 4,27 1.000 de locuitori. LOCALITATE…