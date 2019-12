Doljean arestat pentru trafic de minori Procurorii DIICOT au cerut si obtinut arestarea preventiva a unui barbat de 31 de ani, cercetat pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si de persoane. Suspectul este din comuna doljeana Dobrotesti. Anchetatorii spun ca suspectul ar fi exploatat sexual mai multe tinere, in Italia. Printre victime s-ar fi aflat si minore, de unde si acuzatia de trafic de minori. „In urma a doua percheziții efectuate de polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii DIICOT din Craiova, a fost depistat un barbat banuit ca ar fi exploatat sexual mai multe tinere, in Italia.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

