- Primarul municipiului Botoșani, Catalin Flutur, a dispus inchiderea tuturor parcurilor de joaca pentru copii de pe raza orașului, de catre Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA).

- Direcția de Sanatate Publica a transmis ca in județul Olt numarul persoanelor plasate in carantina a ajuns la 66. Pana al acest moment sunt trei cazuri confirmate cu Covid-19. Un barbat de 51 ani, un altul de 22 ani și o tanara in varsta de 21 ani sunt cele trei persoane in cazul carora a fost confirmata…

- Potrivit dispozițiilor legale in vigoare, persoanele care au calatorit de curand din strainatate sau care au intrat in contact cu persoane intoarse din țari cu imbolnaviri cu coronavirus (COVID-19), se vor autoizola la domiciliu timp de 14 zile. In acest timp persoanele vor fi monitorizate de medicul…

- 20 de persoane se afla la Centrul pentru Carantina din Craiova, 17 dintre acestea intrand in contact cu italianul diagnosticat cu noul coronavirus, a spus prefectul de Dolj, Dan Narcis Purcarescu, pentru Libertatea, la emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”. Dupa primul caz confirmat de coronavirus in Romania,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj confirma neregulile in cazul dezinfectiei facute la Liceul „Constantin Brancoveanu“ din Dabuleni. Mai multi elevi au ajuns la spital saptamana trecuta dupa ce au acuzat stari de rau la scoala. Aparent, nimeni nu se facea vinovat de situatie. Reprezentantii unitatii…

- Cum poti spera la un sistem de sanatate functional intr-o tara in care criteriile de baza nu sunt respectate? In care normele de igiena sunt calcate in picioare chiar de spitale, uneori cu papuci scosi la aerisit pe strazi si adusi inapoi in sectii fara jena? In care medicii sunt amendati daca nu au…

- 210 cazuri clinice de gripa au fost inregistrate la nivelul judetului Dolj in ultima saptamana. Doar doua dintre ele au fost, insa, confirmate la examenul de laborator. Un caz cu virus gripal tip AH1 si un caz cu AH3. Datele sunt mentionate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj in raportul de evolutie…

- Circa 200 de persoane din Craiova reprezentand societatea civila au votat marti, la finalul unei dezbateri publice cu tema "Tehnologia 5G, de la promisiuni la riscuri globale", care a durat circa patru ore, impotriva implementarii acestei tehnologii in orasul lor, "pentru Craiova libera de 5G".…