- George Nicolescu a murit la 74 de ani. Artistul care s a nascut orb si a facut cariera in muzica romaneasca este cunoscut pentru piesa Eternitate. George Nicolescu a murit la 74 de ani. Artistul care s a nascut orb si a facut cariera in muzica romaneasca este cunoscut pentru piesa Eternitate.Artistul,…

- Eric Carmen, fostul solist al trupei The Raspberries și interpretul piesei "All by Myself", a murit, potrivit site-ului sau. El avea 74 de ani, potrivit IMDb. "Cu o tristețe imensa impartașim vestea sfașietoare a decesului lui Eric Carmen", se arata intr-o postare pe site-ul sau. "Dulcele, iubitorul…

- Soția lui Carmen, Amy, i-a anunțat moartea pe site-ul sau oficial„Cu o tristețe extraordinara va impartașim vestea sfașietoare despre moartea lui Eric Carmen”, a scris ea. „Dragul nostru, iubitorul și talentatul Eric a murit in somn, in weekend. Timp de zeci de ani, muzica lui i-a atins pe mulți și…

- Lumea folclorului este in doliu! O indragita cantareața de muzica populara de la noi din țara a decedat pe 7 martie 2024. Dorina Grad, doamna cantecului popular de pe Valea Someșului, s-a stins din viața la varsta de 63 de ani. A decedat Dorina Grad Interpreta de muzica populara Dorina Grad a decedat…

- Muzica romaneasca este doliu, dupa decesul fulgerator al celebrului violonist din Maramures, Gabi Stangau. Acesta cantase alaturi de Andra pe scena, iar la cateva ore distanta a murit intr un accident de ATV, conform stiripesurse.ro.Gabi Stangau a postat o poza de pe ATV ul care i a adus moartea, chiar…

- O cantareața de la noi trece prin clipe extrem de grele. Din pacate, tatal ei s-a stins din viața in urma cu puțin timp, iar vestea a picat ca un trasnet pentru artista. Acum ea se pregatește sa-și conduca parintele pe ultimul drum.

- Starul american de muzica country Toby Keith a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 62 de ani, potrivit unui mesaj postat pe retelele de socializare.Cantaretul cunoscut pentru hitul sau din 1993 "Should've Been a Cowboy" a anuntat in 2022 ca a fost diagnosticat cu cancer la stomac, spunand…

- Interpreta de muzica populara Victorița Cica, nepoata lui Amza Pellea, s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Anunțul a fost facut public duminica, 4 februarie 2024, de catre partenerul sau de viața. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material. Anunțul facut de Puchina Catalin…