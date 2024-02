Stiri pe aceeasi tema

- Lumea fotbalului este in doliu! Un cunoscut sportiv s-a stins din viața la varsta de 28 de ani, dupa ce a fost implicat intr-un grav accident rutier. Atacantul nu a avut nicio șansa de supraviețuire in urma impactului.

- Este doliu in lumea artei internaționale. Gunter Brus a dat naștere unui curent artistic foarte cunoscut, avand o viața plina de provocari. A fost un personaj controversat și a trait dupa regulile proprii. La 85 de a trecut in lumea celor drepți.

- Vasilica, așa cum era cunoscut printre enoriași preotul paroh din localitatea Șoimari, este una dintre cele doua persoane care și-au pierdut viața luni seara in tragicul accident de la Magurele.Luni seara un accident rutier grav s-a petrecut pe DJ 100L in Prahova, intre localitațile Magurele și Balțești.Șoferul…

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru filme precum The Full Monty (Goi Pusca), Shakespeare In Love si The Best Exotic Marigold Hotel, a murit, sambata, la varsta de 75 de ani, relateaza BBC.Wilkinson a castigat un premiu Bafta pentru filmul The Full Monty din 1997 si a reluat rolul lui…

- O veste grea s-a abatut, pe finalul anului 2023, asupra lumii artistice din Romania. Un apreciat actor a murit, la varsta de 54 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre reprezentanții Teatrului Nottara, din Capitala, instituție de cultura din echipa careia a facut parte actorul, timp de peste 25…

- Cunoscutul actor Rareș Ioan Stoica a murit. Anunțul a fost facut de un fost coleg din anii 90', in Liga Studenților din Romania:"Aflu cu tristețe ca aseara a plecat la Domnul actorul Rareș Ioan Stoica. De el ma leaga multe amintiri din anii zbuciumați '90, cand eram impreuna tovarași in Liga Studenților…

- Muzica populara romaneasca traverseaza un moment de profunda tristețe dupa ce vestea decesului saxofonistului Ioan Pop a fost anunțata. Artistul, recunoscut pentru talentul sau remarcabil și contribuția semnificativa in muzica populara, a incetat din viața vineri, 22 decembrie, la varsta de 59 de ani.…

- Doliu la Hollywood! Actorul american Ryan O’Neal, cunoscut pentru rolurile din filmele lui Stanley Kubrick, „Love Story” si „Barry Lyndon”, a incetat, vineri, din viata. O’Neal avea 82 de ani, iar vestea morții sale a fost data chiar de fiul sau pe rețelele de socializare. Citește și: Cunoscut hairstylist…