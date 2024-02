Stiri pe aceeasi tema

- Starul american de muzica country Toby Keith a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 62 de ani, potrivit unui mesaj postat pe retelele de socializare.Cantaretul cunoscut pentru hitul sau din 1993 "Should've Been a Cowboy" a anuntat in 2022 ca a fost diagnosticat cu cancer la stomac, spunand…

- Interpreta de muzica populara Victorița Cica, nepoata lui Amza Pellea, s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Anunțul a fost facut public duminica, 4 februarie 2024, de catre partenerul sau de viața. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material. Anunțul facut de Puchina Catalin…

- Alina Popa, o cantareața de muzica populara din județul Gorj, s-a stins la doar 23 de ani. Artista suferea de cancer, o maladie ce a chinuit-o ani intregi și pe care a incercat sa o invinga pana in ultimele clipe. Miercuri, familia a condus-o pe ultimul drum. Citește și: AJOFM Argeș in doliu. Cristi…

- Doliu imens in lumea muzicii din Romania! A murit Carmen Lela, cunoscuta solista de muzica populara. Interpreta se lupta cu o boala dificila. Sora ei, Lucia, a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. A murit Carmen Lela, cunoscuta artista de muzica populara Carmen Lela, cunoscuta sub numele…

- Muzica populara romaneasca traverseaza un moment de profunda tristețe dupa ce vestea decesului saxofonistului Ioan Pop a fost anunțata. Artistul, recunoscut pentru talentul sau remarcabil și contribuția semnificativa in muzica populara, a incetat din viața vineri, 22 decembrie, la varsta de 59 de ani.…

- Apreciatul și indragitul saxofonist Ioan Pop s-a stins din viața vineri, 22 decembrie, la varsta de 59 de ani. "Cu mare tristete si regret, anuntam ca a trecut la cele veșnice Pop Ioan, tata, soț, fiu, un om frumos, un model de profesionalism, eleganta si caldura sufleteasca pentru toti cei care l-au…

- „Am pensia 4.000 de lei și-mi ajunge pentru ca eu am muncit și mi-am strans un ban”, a spus Mioara velicu in cadrul unui interviu pe YouTube.„Am inceput cu 600 de lei salariu. Eu n-am avut spatele asigurat, eu puteam sa fac mult mai multe”, a mai spus indragita artista. Prognoza ANM pentru urmatoarele…

- Un cantareț de muzica populara din Targu Jiu in varsta de 42 de ani care s-a spanzurat, a murit in secția Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, noteaza Adevarul.ro.Acesta a fost gasit de mai mulți vecini in gradina casei tatalui sau din localitatea Iezureni, care…