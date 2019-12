Doliu in lumea cinematografiei! O indragita actrița s-a stins din viața Actrita Anna Karina, cunoscuta mai ales pentru rolurile din filmele lui Jean-Luc Godard, a murit sambata la Paris in urma unu cancer, la varsta de 79 de ani, a anuntat duminica agentul sau, intr-un comunicat preluat de AFP. Nascuta Hanne Karin Bayer, la 22 septembrie 1940, Karina a fost o actrita, regizoare si scenarista daneza cu cetatenie franceza, care si-a petrecut cea mai mare parte a vietii locuind si activand in Franta. Karina este cunoscuta ca fiind „muza” regizorului francez Jean-Luc Godard, unul din pionierii curentului…