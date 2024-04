In ciuda ajutorului de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, unii oficiali ai administrației Biden sunt sceptici ca este suficient pentru ca țara sa caștige razboiul cu Rusia. Dinamica campului de lupta s-a schimbat mult in ultimele luni, in parte pentru ca Ucraina a ramas fara armament și muniție in timp ce Congresul dezbatea […] The post Dolarii americani nu sunt suficienți pentru ca Ucraina sa caștige first appeared on Ziarul National .