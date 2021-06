Doi tineri au sărit din mașina în flăcări, pe A1 O mașina care a ramas fara frane a luat foc in mers, pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Arad catre Timișoara. Cei doi tineri care se aflau in autoturism, de 23 și 17 ani, au sarit din mașina care rula pe șosea. Este vorba despre șofer și pasagerul din dreapta, un baiat […] The post Doi tineri au sarit din mașina in flacari, pe A1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Incendiu puternic, sambata, pe autostrada Timișoara – Arad. Doi tineri au fost transportați la spital dupa ce au sarit dintr-o mașina care a luat foc in mers. Autoturismul ramasese fara frane.

- O mașina a luat foc in mers, sambata, pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Arad catre Timișoara. Cei doi tineri care se aflau in autoturism, de 23 și 17 ani, au sarit, pentru ca mașina a ramas fara frane.

