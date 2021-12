Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara cerceteaza doi barbați, in varsta de 24 și 27 de ani, care au furat din localitatea Dumbravița. In nopțile de 9/10 și 14/15 decembrie, barbații au sustras din incinta unei hale, aflata in comuna Dumbravița, mai multe bunuri și o bicicleta, cauzand un prejudiciu…

- BULETIN DE PRESA Retinuti de politisti in urma unor perchezitii domiciliare Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa au pus in aplicare 5 perchezitii domiciliare la persoane banuite de comiterea infractiunii de furt calificat. Doi tineri au fost retinuti. In noaptea de 23 24 noiembrie a.c., persoane…

- O autospeciala din cadrul ISU Cluj, un echipaj SAJ și un echipaj SMURD au intervenit noaptea trecuta la un eveniment rutier ce s-a produs in Huedin. Ajunși la fața locului, salvatorii au gasit un autocamion și un autoturism avariate, iar ocupanții erau ieșiți afara din acestea. ”Salvatorii au consultat…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au identificat, joi, 11 noiembrie, persoanele banuite de comiterea a doua furturi. In urma probatoriului administrat a reieșit ca, la data de 26 august, doi tineri de 18 și 17 ani, din comuna Cuzaplac ar fi patruns fara drept, folosind chei protrivite,…

- Acuzații de furt pe numele unor tineri cu varste cuprinse intre 18 și 39 de ani, la Dumbravița. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au furat mai mulți paleți din curtea unei societați comerciale.

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au reținut doi tineri, de 25 și 26 de ani, banuiți de comiterea unui furt in localitatea Dumbravița. In data de 6 octombrie, in jurul orei 12:00, agenții au oprit pentru control, pe strada Ion Mihalache, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 26…

