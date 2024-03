Doi jandarmi au prins doi tineri care-și pregătiseră un “joint” Doi jandarmi aflați in timpul liber au fost implicați intr-un incident neobișnuit in zona pasajului Oituz din municipiul Bacau, ieri seara in jurul orei 22:00. Cei doi au surprins doi tineri in timp ce preparau o țigareta cu aspect atipic, ceea ce i-a determinat pe aceștia din urma sa devina agitați și sa incerce sa […] Articolul Doi jandarmi au prins doi tineri care-și pregatisera un “joint” apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

