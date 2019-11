Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, soț și soție, au fost gasite fara suflare, sâmbata dimineața, în locuința lor din localitatea Danceu, județul Mehedinți. Potrivit Poliției, oamenii au murit intoxicati cu fum.

- Doua persoane au murit și doua au fost ranite grav, in aceasta dimineața, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. Potrivit Poliției Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN66, in comuna Bacia. Șoferul unui microbuz care circula din direcția Petroșani-Simeria a patruns pe contrasens și a intrat in…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin. Conform Ziarului…

- Accident TERIBIL: Trei morti si trei raniti grav. Intre decedati se afla si o fetita de 2 ani si 6 luni Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe drumul european DN2 E85, pe raza localitatii Mihailesti. Potrivit Politiei, in accident au fost implicate trei autoturisme. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe drumul european DN2 E85, pe raza localitații Mihailești. Potrivit Poliției, in accident au fost implicate trei autoturisme. UPDATE Ora 19.00 Numarul persoanelor decedate in accidentul de la Mihailești a crescut la trei, intre care și o fetița…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe drumul european DN2 E85, pe raza localitații Mihailești. Potrivit Poliției, in accident au fost implicate trei autoturisme. UPDATE 19.00 Numarul persoanelor decedate in accidentul de la Mihailești a crescut la trei, intre care și o fetița…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN56A Calafat ndash; Drobeta Turnu Severin, pe Dealul Starmina, judetul Mehedinti, a avut loc o coliziune intre o autoutilitara si un autoturism. In urma impactului, doua persoane au fost ranite.Circulatia rutiera se desfasoara…

- Centrele de Relatii cu Clientii Distributie Oltenia nu vor lucra pe 15 august. Centrele de Relatii cu Utilizatorii Distributie Oltenia nu vor avea program de lucru cu publicul in data de 15 august 2019, reluandu-si activitatea in data de 16 august 2019. Reglementarile in vigoare in domeniul muncii,…