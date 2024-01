Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții am experimentat cel puțin o data in viața situații in care furnizarea de energie electrica a fost intrerupta, fie din cauza unor defecțiuni la rețea, fie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

- Un barbat care a decedat recent dupa o intervenție chirurgicala a fost ingropat ca „Necunoscut”, fara a i se scrie numele pe cruce, fiindca autoritațile au susținut ca pacientul a mai murit o data și in anul 1985.

- Un urs polar a fost ucis de gripa aviara in timp ce virusul H5N1 extrem de contagios se raspandește in cele mai indepartate parți ale planetei. Se estimeaza ca focarul actual, care a inceput in 2021, a ucis milioane de pasari salbatice și mii de mamifere la nivel global, scrie The Guardian.

- Politistii din judetul Dambovita investigheaza conditiile decesului unei femei de 88 de ani, internata intr-un azil din localitatea Mereni, relateaza News.ro. Ancheta a fost deschisa dupa ce medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste au anuntat ca femeia a fost adusa la spital avand o temperatura…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Campina si Sinaia, judetul Prahova au actionat pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care a cuprins o locuinta din comuna Sotriile, sat Plaiul Cornului. Potrivit ISU Prahova, pompierii s au deplasat imediat la locul indicat cu 3 autospeciale…

- In seara zilei de 29 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati cu privire la producerea unui incendiu intr o gospodarie din localitatea Budeasa.La fata locului s au deplasat politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov, care au constatat ca cele sesizate…

- Bobby Leach a fost unul dintre cele mai cunoscute personaje ale lumii. A avut o viața plina de aventura, a trecut prin experiențe la care alții nici macar nu viseaza și a supraviețuit unei caderi in Niagara, deși mulți nu i-au dat șanse. Cu toate acestea, a avut parte de un sfarșit tragic. O portocala…

- Politistii au deschis un dosar de ucidere din culpa, dupa ce o fata de 16 ani din Ploiesti a murit in timpul unei petreceri pe care o organiza in locuinta sa, relateaza News.ro.Mama fetei a alertat autoritatile. "La data de 14 octombrie, in jurul orei 01:45, politistii din cadrul Sectiei nr.4 de Politie…