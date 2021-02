Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani au fost reținuți de catre Garda Civila din Guadalajara, dupa ce au sistat internetul și telefonia in mai multe orașe, furand aproximativ un kilometru de cablu. Romanii au furat 820 de metri de cablu din cupru din rețeaua telefonica, lasand fara internet și telefonie trei orașe intregi –...…

- Membrii rețelei sunt de nationalitate olandeza, spaniola, romana, columbiana si italiana. Sediul organizației era in Barcelona, traficanții avand doua ateliere de productie - in Malaga si in Ibiza, in Insulele Baleare.Pana in prezent au fost reținuți 11 suspecți, printre care și cel considerat a fi…

- Poliția spaniola au anuntat azi confiscarea a 827.000 de comprimate de ecstasy in cadrul „celei mai mari capturi de droguri sintetice” din tara, scrie agerpres . Aceasta operatiune a facut posibila destructurarea „principalei organizatii criminale internationale responsabile de dezvoltarea si distribuirea…

- Garda Civila spaniola și Poliția Naționala, intr-o operațiune comuna cu Poliția Romana, au destructurat o organizație criminala care trafica oameni și ii exploata in condiții extreme de munca, scrie portalul de știri Aionsur, in Andaluzia.