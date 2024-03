Hackerii vâlceni au spart peste 630 de conturi din Spania. Paguba – peste 2.5 milioane de euro In aceasta dimineața, au avut loc 22 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Valcea , Argeș și Sibiu, vizand destructurarea a trei grupuri infracționale deosebit de periculoase. Din cercetari a rezultat ca, incepand cu anul 2022, pe raza județului Valcea s-au constituit și au acționat 3 grupuri infracționale organizate, care s-au aflat intr-o relație de colaborare si sprijin reciproc, in scopul savarșirii infracțiunilor de inșelaciune, care a produs consecințe deosebite, fals informatic, acces fara drept la un sistem informatic și spalare a banilor. Infractorii valceni au obținut controlul … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

