Doi profesori universitari fac parte din Comisia care va selecta managerul Spitalului Județean Doi profesori universitari vor face parte din Comisia de concurs care va selecta managerul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Este vorba de un profesor din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie din Craiova și un profesor care activeaza in București. De asemenea, din Comisie vor mai face parte persoane care au cel puțin trei ani de experiența in managementul unor instituții medicale. In plus, niciunul dintre membrii Comisiei de concurs nu este din județul Gorj, pentru a nu aparea discuții cu privire la obiectivitatea selecției. Dorin Tașcau, vicepreședintele Consiliului Județean…

