Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Doi paramedici din Alba, EROI pentru o ucraineana in varsta de 65 de ani care a intrat in stop cardio-respirator la tabara de la Sighet Doi paramedici din Alba, EROI pentru o ucraineana in varsta de 65 de ani care a intrat in stop cardio-respirator la tabara de la Sighet Salcudean Adrian și Petrașcu…

- Acțiuni desfașurate in sistem integrat de catre structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne In data de 6 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 954 persoane și 202 autoturisme. Din cele 954 de persoane,…

- "Din primele date se pare ca ar fi vorba de un barbat care in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, in localitatea Robesti, a iesit in afara parti carosabile, intrand intr-un stalp. In urma impactului a rezultat ranirea a trei persoane", informeaza IPJ Valcea.Una dintre victime este in stop cardio-respirator,…

- Pompierii gorjeni au intervenit sambata la pranz in Defileul Jiului, dupa ce o barca cu opt persoane care faceau rafting s-a rasturnat pe raul Jiu. Una dintre victimele accidentului a intrat in stop cardio-respirator. O barca in care se aflau opt persoane s-a rasturnat pe raul Jiu. Cele opt persoane,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, la ora locala 0:31, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitatea II si s-a inregistrat…

- Vestea dimineții in Romania. A avut loc o explozie și un incendiu intr-un bloc de apartamente din municipiul Carei din Satu Mare. Planul Rosu de interventie a fost activat. Care este bilanțul victimelor in urma exploziei. Cați oameni au fost raniți. Pompierii au ajuns imediat la fața locului. Trei victime…

- „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit cu o autospeciala și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs intre localitațile Nireș și Unguraș.Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 07.00, fiind alertat concomitent și un echipaj SAJ. La fața…

- Pompierii din Neamt intervin, sambata, pentru salvarea doi copii cazuti in raul Bistrita, in conditii deocamdata nestiute. O fetita de 8 ani a fost scoasa din apa de localnici inainte de ajungerea echipajelor, iar un baiat de 7 ani a fost scos de catre pompieri. Ambii copii sunt in stop cardio-respirator,…