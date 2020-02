Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de zece ani si o femeie de 78 de ani au fost transportati luni, la doua spitale, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc pe soseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, a anuntat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Potrivit ISU, femeia…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte 10 au fost ranite in urma unui accident in lant in care au fost implicate 25 de masini, produs vineri pe o autostrada in republica Adigheia din Caucazul de Nord, a anuntat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Rusia, citat de agentia…

- Doua persoane au ajuns, marti, la spital, in urma unui accident rutier petrecut in judetul Galati, pe DN 25, in care au fost implicate un autobuz cu 34 de persoane si o autoutilitara, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a sapte persoane a avut loc, vineri, pe DN 17, in Pasul Mestecanis din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Un numar de 11 persoane au fost ranite in urma ciocnirii celor doua trenuri din Gara Ploiești Triaj, toate victimele fiind conștiente. Traficul feroviar este blocat intre Ploiești Sud și București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova.Potrivit ISU Prahova, in urma…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident petrecut vineri seara pe DN1, in zona localitatii Floresti, in urma impactului dintre un microbuz si un autoturism, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Cinci oameni, din care doi copii, au fost raniti duminica seara, dupa ce o masina s-a rasturnat pe drumul judetean care leaga Rosia de Vurpar, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, scrie Agerpres. "Accident rutier DJ 106 intre localitatile Rosia si Vurpar, un autoturism…