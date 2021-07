Stiri pe aceeasi tema

- Doi baieti, in varsta de 3 si 5 ani, din localitatea Dranceni, judetul Vaslui, au intrat in contact cu o soluție impotriva puricilor, dupa ce bunica lor a folosit o astfel de soluție, a relatat Mediafax . Potrivit reprezentantilor Ambulantei Vaslui, cei doi copii s-au intoxicat cu substante organo-fosforice…

- Un incendiu a izbucnit asta seara la Spitalul de copii „Sf. Maria” din Iasi. Potrivit primelor informatii, flacarile au cuprins cel putin o incapere de la etajul al treilea al unitatii medicale. Ar fi vorba despre un salon neutilizat din corpul administrativ al cladirii B, sectia ATI. La fata locului…

- O minora in varsta de 13 ani din localitatea vasluiana Zapodeni a fost gasita spanzurata, in aceasta dimineata, in curtea casei. Mama sa a fost cea care a alertat autoritatile. Din fericire, fata a raspuns manevrelor de resuscitare aplicate de medicii SMURD, fiind transportata mai apoi, de urgenta,…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . O malformație cardiaca – atrezie valva pulmonara – l-a așezat pe Tudor Rotar in randul celor suferinzi chiar inainte de a se naște. Pana…

- Medicii de la Spitalul Clinic ‘Dr. C. I. Parhon’ au efectuat inca doua transplanturi de rinichi in urma prelevarii organelor de la un donator aflat in moarte cerebrala, a informat vineri, purtatorul de cuvant al institutiei, dr. Ionut Nistor. Potrivit sursei citate, in cursul noptii de joi spre vineri…