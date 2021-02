Scene șocante intr-un par de joaca din Hunedoara. Un barbat, de 29 de ani, a fost filmat in timp ce agresa doi minori, unul dintre ei fiind chiar fiul lui. In imaginile surprinse cu un telefon mobil se vede cum barbatul se indreapta furios catre un copil care se da in leaga, il injura, il apuca violent cu mainile de gat, il ridica deasupra capului și il trantește pe caldaram. Baiatul, in varsta de 13 ani a leșinat din cauza impactului. In timp ce copilul zacea neclinit pe jos, barbatul s-a indreptat spre un alt baiat, in varsta de 7 ani, pe care l-a agresat in același mod. Acesta din urma era…