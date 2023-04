Stiri pe aceeasi tema

- IEFTIN LA FURAT… Doi tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani, din municipiul Barlad, au ajuns pe mana polițiștilor barladeni, banuiți de savarțirea unei infracțiuni de furt calificat. Cei doi hoți, pardon, tineri, sunt banuiți de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, la inceputul lunii…

- UIMITOR…. Alexandra Drestaru, eleva in clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Barlad, a reusit anul acesta calificarea la trei olimpiade nationale. Este singura eleva de liceu din judet calificata la trei olimpiade, si anume la Limba si Literatura Romana, la Religie si la Cultura si Spiritualitate.…

- TURNEU… Echipele naționale de rugby in 7 ale Romaniei au participat, la finalul saptamanii trecute, la un puternic turneu de pregatire in Franța, la Montpellier. Din lotul masculin au facut parte trei barladeni, Cosmin Iliuța, Teodor Ursu și Alexandru Bucur, iar Ana Maria Calin și Paula Ursache au evoluat…

- PREGATIRI… Echipa naționala de rugby in 7 a Romaniei susține, in aceste zile, la Izvorani, cel de-al treilea stagiu de pregatire. Și pentru acest cantonament, antrenorul Florin Vlaicu a mizat pe Cosmin Iliuța, Alexandru Bucur și Teodor Ursu, jucatori crescuți la CSȘ Barlad și RC Barlad. Dupa cel de-al…

- SENTINTA….Trimis spre rejudecare in 2018, dupa ce a ajuns, pe masa judecatorilor inca din 2012, dosarul rromilor traficanti de tigari din Barlad a ajuns la final. Magistratii Curtii de Apel Iasi au spus ultimul cuvant, dar au amanat pronuntarea pentru cateva zile, moment in care vor pune, la dispozitia…

- LA LOT… Patru barladeni au fost convocați la echipa naționala de rugby in 7 a Romaniei, care susține un stagiu de pregatire la București. Toma Mirzac, Vlad Balan, Cosmin Iliuța și Teodor Ursu, crescuți la CSȘ Barlad și RC Barlad, se afla printre cei 24 de jucatori convocați. Romania 7s, atat la masculin,…