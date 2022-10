Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, "in continuare sunt efectuate cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, urmand a fi stabilite circumstantele in care s-a produs evenimentul si incadrarea juridica a faptei."Cei doi barbati care se aflau in motodeltaplan au suferit fracturi si…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a precizat, marti, ca nu are competente in a face repartitia fondurilor catre unitatile de primiri urgente, iar documentele de alocare financiara se fac de catre Ministerul Sanatatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tot mai mulți oameni cad victime intoxicarii cu dioxid de carbon Vinuri de Macin. Foto: Simona Serbanescu. Tot mai mulți oameni cad victime intoxicarii cu dioxid de carbon, mai ales în aceasta perioada a anului. Principala cauza o constituie neaerisirea corespunzatoare a spațiilor…

- Traficul pe Valea Oltului, intre Valcea și Sibiu, s-a blocat complet marți dimineața, 30 august, pentru mai bine de o ora și jumatate, din cauza unei coliziuni in lanț, in zona Lotrișor – Valcea, soldata cu doua victime. Șoferul microbuzului implicat marți dimineața, 30 august, in accidentul de pe…

- Un ieșean de 34 de ani a fost ranit grav, miercuri dupa-amiaza, dupa ce o bucata de stanca s-a desprins in Cheile Bicazului si a cazut peste el. Barbatul se afla in stare grava, el suferind traumatisme la nivelul capului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. A primit ingrijiri…

- Cinci persoane s-au inecat in Dunare in aceasta vara Foto: Simona Serbanescu. De la începutul sezonului estival și pâna în prezent, în județul Tulcea, cinci persoane și-au pierdut viața în fluviul Dunarea, printre care și un copil, informeaza ISU Tulcea.…

- O femeie, in varsta de 48 de ani, și-a pierdut viața dupa ce a fost calcata de propria mașina, pe care nu a asigurat-o intr-o panta. Nefericitul accident a avut loc intr-un cimitir din județul Satu Mare, scrie PresaSM. Femeia a coborat din mașina și s-a dus, impruna cu fiul ei de cinci ani, in cimitirul…