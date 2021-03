Stiri pe aceeasi tema

- "Doi pacienți au suferit arsuri și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența din Ploiești, acolo unde se afla in evaluare in prezent. Din primele informații, este vorba despre doi barbați, de 59 de ani și, respectiv, 53 de ani. Pacientul de 59 de ani prezinta…

- Ministerul Sanatații informeaza urmatoarele cu privire la incendiul produs in aceasta seara in localitatea Inotești din județul Prahova:Doi pacienți au suferit arsuri in incendiul violent care a izbucnit luni seara in satul Inotești din comuna prahoveana Colceag.Aceștia au fost fost transportați la…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la o hala cu produse petroliere din comuna Colceag, Prahova, iar doua persoane sunt ranite grav, suferint arsuri pe 80% din suprafata corpului. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la sosirea echipajelor de pompieri focul se manifesta…

- Romania: Prima reacție adversa rara dupa vaccinarea cu Pfizer Foto: Arhiva/ Maria Mandița Ministerul Sanatații a fost informat de catre reprezentanții Institutului Național de Sanatate Publica – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile despre înregistrarea…

- Doi batrani, sot si sotie, au fost raniti, marti, in urma unei explozii produse in locuinta acestora din Saelele, judetul Teleorman. Barbatul a ramas prins sub daramaturi, cei doi fiind ajutati, pana la sosirea fortelor de interventie, de un pompier vecin cu ei. Victimele au suferit arsuri pe brate…

- In fiecare localitate din județ vor fi distribuite afișe și despre etapele campaniei de vaccinare anti-Covid Nicoleta Dumitrescu La nivelul județului Prahova, campania de vaccinare antigripala este in plina derulare, fiind administrate deja peste jumatate din dozele primite. Conform raspunsurilor…

- CNSU: Țarile cu risc epidemiologic ridicat, lista actualizata Foto: Arhiva/ MApN Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista cu tarile si teritoriile considerate cu risc epidemiologic ridicat de unde cei care vin în România trebuie sa intre în…

- Lista cu tarile cu risc epidemiologic, actualizata Foto: Arhiva/ MApN Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat vineri lista cu tarile si teritoriile considerate cu risc epidemiologic ridicat de unde cei care vin în România trebuie sa intre în carantina…