Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc luni dupa-amiaza intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase Movila din Ploiești, secție exterioara a Spitalului Județean de Urgența. Potrivit primelor informații transmise de autoritați, o pacienta in varsta de 80 de ani a fost ranita in urma deflagrației, suferind arsuri…

- Autoritațile cauta soluții pentru impulsionarea pieței muncii, in condițiile in care Romania se confrunta cu o criza tot mai accentuata in acest domeniu. O varianta prezentata de ministrul justiției, Alina Gorghiu, ar fi angajarea de deținuți, in sistemul penitenciar existand peste 18.000 de persoane…

- Actorul Marius Rogojinschi a simulat ca trage spre Razvan Amitroaie, atunci cand de pe țeava armei a ieșit un proiectil special confecționat, scrie Monitorul de Botoșani.Actorul Razvan Amitroaiea ajuns la spital dupa ce s-a prabușit pe podeaua Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. „In cursul dimineții…

- Actorul Marius Rogojinschi a simulat ca trage spre Razvan Amitroaie, atunci cand de pe țeava armei a ieșit un proiectil special confecționat, scrie Monitorul de Botoșani.Actorul Razvan Amitroaiea ajuns la spital dupa ce s-a prabușit pe podeaua Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. „In cursul dimineții…

- Tragedia care a marcat destinul a doua surori s-a intins pe parcursul a peste un deceniu, șocand pe toți cei apropiați familiei. La exact 11 ani și o zi distanța de la accidentul mortal suferit de sora mai mica intr-un incident pe trecerea de pietoni, aceasta a fost și ea rapusa de un accident care…

- Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 2 dimineața, cand un singur autoturism a fost gasit rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au sosit imediat pompierii din Stația Mihailești, cu echipamentele lor de intervenție, precum o autospeciala de stingere echipata cu modul de descarcerare,…

- Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 2 dimineața, cand un singur autoturism a fost gasit rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au sosit imediat pompierii din Stația Mihailești, cu echipamentele lor de intervenție, precum o autospeciala de stingere echipata cu modul de descarcerare,…

- „Este un program care nu inseamna doar a nu mai polua cu PET-uri, ci pana la urma el poate sa insemne locuri de munca in toate localitațile. Din acest punct de vedere orice efort de sprijinire a antreprenoriatului in Romania este binevenit", a subliniat ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,…