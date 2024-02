Destinul tragic a două surori. Au murit pe aceeași trecere de pietoni, la 11 ani distanță Tragedia care a marcat destinul a doua surori s-a intins pe parcursul a peste un deceniu, șocand pe toți cei apropiați familiei. La exact 11 ani și o zi distanța de la accidentul mortal suferit de sora mai mica intr-un incident pe trecerea de pietoni, aceasta a fost și ea rapusa de un accident care parea sa fie o replica intunecata a sorții. Accidentul, petrecut joi seara, pe data de 1 februarie 2024, a avut loc chiar sub privirile nurorii victimei, care a fost martora la eveniment. Intr-o stare de șoc, aceasta a resimțit un sentiment sinistru de deja-vu, conștientizand ca femeia de langa ea a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc, marți, 30 ianuarie, pe bulevardul Stadionului, din municipiul Buzau, in timp ce femeie și cei doi copii ai ei traversau regulamentar, relateaza Opinia Buzau. Femeia in varsta de 27 de ani și cei doi copii, cu varste de 6 ani, respectiv 8 luni, au fost transportați la Unitatea…

- Locomotiva Mocaniței de la Moldovița a sarit de pe șine dupa ce o mașina a ieșit din curtea unei case fara ca șoferul sa se asigure, potrivit Monitorul de Suceava . Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 11.00, in timp ce locomotiva se afla pe traseu, la aproximativ 1 kilometru de gara Moldovița.…

- Incidentul a avut loc in apropierea Autogarii din oraș, de unde autobuzul abia plecase. Barbatului in varsta de 56 de ani i s-a facut rau la cateva minute dupa plecarea in cursa. Pasagerii au observat acest lucru și s-au grabit sa opreasca autobuzul și sa il ajute pe șofer. O femeia i a facut masaj…

- O femeie de 44 de ani a fost accidentata de o ambulanța marți seara in timp ce incerca sa traverseze strada pe o trecere de pietoni din Lugok, județul Timiș.Potrivit Poliției Timiș, un barbat in varsta de 55 de ani a condus o ambulanța pe strada Caransebeșului, din municipiul Lugoj, iar la un moment…

- Tragedia s-a produs ieri, 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11.20, dupa ce soferul de camion s-ar fi inecat cu o bomboana in timp ce conducea. Astfel, camionul scapat de sub control a intrat pe un trotuar si a lovit trei oameni. In urma impactului, unul dintre pietoni, un barbat care era preot catolic,…

- Tragedia s-a produs ieri, 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11.20, dupa ce soferul de camion s-ar fi inecat cu o bomboana in timp ce conducea. Astfel, camionul scapat de sub control a intrat pe un trotuar si a lovit trei oameni. In urma impactului, unul dintre pietoni, un barbat care era preot catolic,…

- Eduard Cozminschi, in varsta de 56 de ani, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe in ziua sa aniversara, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Vorona și Botoșani, cand Cozminschi a pierdut controlul automobilului sau Volkswagen și a ajuns…

- Un șofer incepator a intrat intr-o masina parcata pe care a incolacit-o pe un stalp de electricitate, pe DN 58 B, in Bocșa, Caras Severin. Un autoturism s-a incolacit in jurul unui stalp de electricitate, dupa ce a fost lovit de o alta mașina, cu numere de Germania. Un tanar de 19 ani, din Berzovia,…