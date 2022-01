Stiri pe aceeasi tema

- Daca vestea ca Dodo a inceput deja o noua relație nu i-a picat bine, anunțul cantareaței ca are planuri de casatorie cu actualul iubit cu siguranța a fost o veste neașteptata pentru Liviu Kevin. Tatal copilului artistei a avut prima reacție dupa ce tanara mamica a dezvaluit ca vrea sa se casatoreasca…

- Ana Maria Mocanu a avut parte de o intrebare neașteptata din partea unui fan. Fosta asistenta TV a fost ceruta in casatorie prin intermediul unei mesaj de pe rețelele sociale, fapt care a amuzat-o teribil.

- Ana Maria Mocanu și-a luat cu asalt marea comunitate din mediul online, asta dupa ce a anunțat ca are de gand sa se marite. Ei bine, in direct la Antena Stars, a explicat cum stau, de fapt, lucrurile, dar și care este adevarul. A fost sau nu ceruta in casatorie fosta asistenta TV?!

- Ministerul Sanatații se pregatește de o creștere și mai mare a cazurilor noi de coronavirus, a transmis, vineri, ministrul Alexandru Rafila. Estimarile pentru perioada urmatoare nu sunt dintre cele mai optimiste. In perioada 15-31 ianuarie, autoritațile sanitare estimeaza un numar intre 7.300 și 35.000…

- Sandra Izbașa si actorul Razvan Banica traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi s-au casatorit și sunt mai fericiți ca niciodata. Recent, nepotul celebrului Ștefan Banica Junior a dezvaluit cum a cerut-o in casatorie pe fosta gimnasta, dar si cum a decurs momentul. Sandra și…

- Shondy, protejata lui Alex Velea, a fost ceruta in casatorie de catre iubitul sau, Catalin Rotaru, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din țara. Se pare ca cei doi indragostiți traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar din acest motiv au ales sa treaca la pasul urmator. Frumoasa cantareața a spus…

- Cererile in casatorie vin una dupa alta in casa Mireasa. A venit randul Anei sa fie ceruta in casatorie, iar gestul facut de Alex a luat-o cu adevarat prin surprindere. Iata prima reacție și primele declarații ale concurentei dupa frumosul moment, la Mireasa-Capriciile Iubirii!

- Nicole Cherry va deveni mamica pentru prima oara peste puțin timp. Vedeta a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru sarcina. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este pregatita pentru naștere.