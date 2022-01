Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a atras in 2021 fonduri europene in valoare de 1,5 miliarde euro prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), potrivit news.ro. „Este o realizare importanta in conditiile in care tinta initiala a fost de 728 milioane euro. Vrem ca…

- Depașirea instabilitații politice prin care România și Bulgaria au trecut în 2021 este prezentata ca principala provocare pentru anul viitor, cu noi formule de guvernare în ambele țari, care, în afara de saracie și de corupție, vor avea de înfruntat pandemia, având…

- Romania are o problema foarte complicata, veniturile fiscale colectate de stat fiind de doar 27%, fața de o medie de 40% in Uniunea Europeana, iar din aceasta cauza cheltuielile cu pensiile, salariile și beneficiile sociale, deși nu par excesive in context european, sunt „copleșitoare”, scrie Consiliul…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, proiectul "Poarta Globala" ("Global Gateway"), care prevede investitii de 300 de miliarde de euro in infrastructura si in alte sectoare, in cadrul unui plan care ar urma sa fie o alternativa la initiativa Chinei "O centura, un drum" ("Beld and Road").…

- COMUNICAT DE PRESA| Mircea Hava: Nu putem rata șansa unica de a beneficia de fondurile europene. Intram, impreuna, in stare de dezvoltare! COMUNICAT DE PRESA| Mircea Hava: Nu putem rata șansa unica de a beneficia de fondurile europene. Intram, impreuna, in stare de dezvoltare! Experiența de peste 20…

- Experiența de peste 20 de ani, ca primar, mi-a demonstrat ca banii europeni sunt cei care pot schimba, din temelii, un oraș. Se vede la Alba Iulia, se vede și in alte locuri unde s-a ințeles ca absorbția de fonduri este cheia in care trebuie ințeleasa dezvoltarea pe termen mediu și lung. Romania se…

- Un sfert dintre plațile directe la hectar pentru fermierii din Uniunea Europeana, inclusiv România, vor fi direcționate catre masuri de protecție a mediului, potrivit noilor norme pentru Politica Agricola Comuna (PAC), aprobate marți de Parlamentul European, relateaza StartupCafe.ro.Prin…