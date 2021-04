Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va relaxa restricțiile Covid gradual pentru o revenire la „normalitate”, a anunțat guvernul de la Budapesta care estimeaza ca 25% din populația de 10 milioane de locuitori va fi deja vaccinata pana marți sau cel tarziu miercuri, potrivit Euractiv . Guvernul a mai anunțat luni ca va reduce carantina…

- Inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022 incepe astazi, parintii urmand sa depuna sau sa transmita cererile-tip de inscriere pana in 28 aprilie. Prima etapa de inscrieri va avea loc in perioada 10-20 mai, iar listele finale ale elevilor cuprinsi in clasa pregatitoare…

- Ungaria nu isi va putea redeschide economia inainte ca toti cetatenii sai cu varsta de peste 65 de ani care s-au inscris pentru vaccinare sa fie imunizati, a afirmat prim-ministrul Viktor Orban ieri, zi in care tara sa a raportat un numar record de 252 de decese in urma infectarii cu coronavirus, a…

- Intr-un interviu pentru GSP.ro, jurnlistul Cristian Tudor Popescu a comparat investițiile facute de Ungaria in domeniul sportului cu ceea ce se intampla in Romania comunista, asemanand sitemul maghiar cu cel ceaușist, in care sportul era un mijloc de promovare a naționalismului. „S-au bagat…

- Comisia Europeana nu a stiut sa organizeze achizitia de vaccinuri anti-COVID, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, alaturandu-se statelor care contesta gestionarea campaniei de vaccinare la nivelul UE. Orban a mai sustinut ca Ungaria "ar avea acum mari probleme" daca nu ar fi comandat si…

- Ungaria intra in cea mai grea perioada de la inceputul pandemiei. In urmatoarele doua saptamani spitalele vor fi supuse unei presiuni ca niciodata, a avertizat premierul Ungariei, Viktor Orban. „Am doar vești proaste”, a spus Orban intr-un videoclip pe Facebook, conform Reuters. Citește…

- Starea de urgența in Ungaria a fost prelungita luni cu inca 90 de zile da catre parlamentul ungar, din cauza pandemiei COVID-19. In acest sens, guvernul condus de Viktor Orban va putea sa emita in continuare ordonante in situatii exceptionale pana pe 23 mai, potrivit Agerpres și G4media.Propunerea ministrului…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, și-a dat din nou cu stangul in dreptul cand a emis ordinul de ministru prin care parinții trebuie sa completeze un formular prin care se declara de acord cu testarea copiilor care au simptome de tip COVID-19. Școala incepe peste doua zile, iar copiii se intorc fizic…