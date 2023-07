Stiri pe aceeasi tema

- Farul nu s-a scuturat inca de zgura vacanței, dar a crescut fața de Supercupa pierduta cu Sepsi. De la 0-1 la 1-0 nu este un munte urcat in cateva zile, dar poate fi un certificat de speranța Golul lui Kiki care a deblocat meciul cu Sheriff a ilustrat rolul norocului in fotbal. Alibec a incercat o preluare…

- Gica Popescu anunța ca Farul se va bate iar la titlu. In subsidiar, ne sugereaza sa nu ne facem prea mari iluzii in Champions League. Nu ne faceam! Daca lipsa lui Larie "s-a simțit cel mai acut", echipa are o problema. De fapt, mai multe. Afirmația dintre ghilimele ii aparține lui Gheorghe Hagi și a…

- Fostul mare internațional Florin Raducioiu (53 de ani) s-a aratat uluit de modul in care Farul Constanța s-a prezentat in partida contra lui Sepsi, scor 0-1, in urma caruia a fost acordat trofeul Supercupei Romaniei. Farul a inceput stagiunea cu o infrangere, 0-1, in fața lui Sepsi, iar pentru campioana…

- Liviu Ciobotariu a fost euforic dupa ce Sepsi a invins-o pe Farul cu 1-0 in Supercupa Romaniei. Este primul trofeu din cariera de antrenor a lui Liviu Ciobotariu. Proaspatul antrenor al lui Sepsi si-a felicitat jucatorii si a spus ca spera ca formatia covasneana sa continue sa aiba rezultate bune. Liviu…

- Farul, campioana Superligii, și Sepsi, caștigatoarea Cupei, deschid oficial sezonul in aceasta seara la Ploiești # Constanțenii vor a doua Supercupa, dupa cea adjudecata in 2019, in timp ce covasnenii doresc sa pastreze trofeul cucerit anul trecut # Reporterii GSP.RO vor fi prezenți la stadion și vor…

- ​Farul, o echipa din provincie, a castigat titlul in SuperLiga. Sepsi, o alta echipa din provincie, s-a impus in cupa, in sezonul trecut si tot in provincie – la Ploiesti – va fi acordat primul trofeu al noului sezon. Un meci de gala care confirma faptul ce in noua structura a campionatului, capitala…

- FCSB se menține in cursa pentru caștigarea campionatului, dupa 1-0 cu CFR Cluj, in derby-ul etapei a 8-a din play-off-ul Ligii 1. Calcule pentru titlu:Farul este lider și este la mana ei. Constanțenii nu trebuie sa piarda mai mult de un punct in lupta cu FCSB din ultimele doua runde.Și FCSB este la…

- Jucatorii care au produs golul doi inscris de FCSB in Banie, Deian Sorescu (25 de ani) și tanarul Alexandru Pantea (19), vor fi titulari la meciul cu Sepsi. Astfel, din echipa ies accidentatul Edjouma, dar și doi dintre preferații patronului, Cordea și Miculescu, care au pierdut lupta cu fostul dinamovist…