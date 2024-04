Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (59 de ani), antrenorul-finanțator al Farului, a comentat remiza cu CFR Cluj, 1-1, un rezultat injust in opinia lui. Antrenorul campioanei considera ca Farul merita victoria in aceasta seara. Cu un singur punct obținut, constanțenii tremura in continuare pentru locul de play-off, fiind nevoiți…

- Iosif Rotariu, 61 de ani, fost fotbalist important al Romaniei, a vorbit la GSP Live despre regresul vizbil instaurat la Sepsi, formație care a ajuns la patru infrangeri consecutive in Superliga. Eșecul cu Farul, 0-1, a redeschis discuțiile despre postul neamțului Bernd Storck. Fostul fotbalist de la…

- Sepsi a pierdut și meciul cu Farul, 0-1, in etapa a 26-a din Superliga și risca sa rateze calificarea in play-off. La finalul partidei, antrenorul Bernd Storck a incercat sa gaseasca explicații pentru infrangerea. Sepsi a ajuns la patru infrangeri la rand (1-2 cu UTA, 1-3 cu CSU Craiova, 0-1 cu FCSB…

- Sepsi a anunțat ca l-a cedat pe Ion Gheorghe (24 de ani) la Stal Mielec, sub forma de imprumut pana la finalul sezonului. Se intampla la 6 zile dupa ce mijlocașul a intrat in conflict cu antrenorul Bernd Storck, dar directorul sportiv Attila Hadnagy susține ca nu acesta este motivul desparțirii de Gheorghe.…

- Ion Gheorghe (24 de ani), mijlocașul ofensiv de la Sepsi, va ajunge in Polonia, la Stal Mielec (locul 8). Pe 11 februarie, dupa 0-1 cu FCSB, Ion Gheorghe se certa pe teren cu antrenorul Bernd Storck. La 5 zile distanța, semneaza cu San Mielec, unde va juca sub forma de imprumut pana in vara. Attila…

- Attila Hadnagy, directorul general al lui Sepsi, a venit cu lamuriri despre cearta dintre Bernd Storck (61 de ani) și Ion Gheorghe (24 de ani), de la finalul meciului cu FCSB de pe Arena Naționala, incheiat cu infrangerea covasnenilor, scor final 1-0. Oficialul formației care spera sa prinda play-off-ul…

- Antrenorul lui Sepsi, Bernd Storck, i-a cerut lui Gabriel Debeljuh sa rateze un penalty in minutul 90, in amicalul cu Ujpest Dozsa (0-0), considerand ca nu a fost corect acordat. ”Impresionant, neamțul crește valoarea clubului nostru. Gest de aplaudat”, a reacționat patronul Laszlo Dioszegi, pentru…