Stiri pe aceeasi tema

- Bani primiți de PSD din subvenția de la bugetul de stat data partidelor parlamentare au fost folosiți pentru a inchiria avioane private cu care fostul lider al formațiunii Liviu Dragnea a mers in deplasari in Maldive, Estonia sau Israel, se menționeaza in dosarul DNA in care procurorii au incheiat un…

- Judecatorul care tranșeaza dosarul de mare corupție al șefilor și foștilor șefi ai societații teleormanene Tel Drum, desspre care presa naționala a scris ca ar avea legaturi cu Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, a stabilit ca societatea sa nu poata intra in procedura lichidarii sau insolvenței,…

- Rechizitoriul intocmit de procurorii DNA in dosarul in care fostul trezorier PSD, Mircea Draghici, a fost acuzat de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri arata cum mai multi membri PSD au folosit banii de la stat pentru a organiza vacante in Republica Dominicana, Singapore, Bali sau…

- Trimis in judecata de DNA, in iunie 2019 in dosarul privind subvențiile de partid, fostul deputat și trezorier al PSD, aflat acum in stare de detenție, Mircea Draghici, a semnat un acord de recunoaștere a vinovației. Faptul a fost anunțat in aceasta dupa amiaza pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție.…

- Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici si fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu au fost achitati, miercuri, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care sunt acuzati de fapte de coruptie privind incheierea unor contracte de consultanta. Decizia…

- Fostul trezorier al PSD și fostul șef al CJ Argeș, Mircea Draghici și Constantin Nicolescu, au fost achitați miercuri in dosarul „Consultanța”, deschis in 2015 de procurorii DNA Pitești. Decizia de achitare nu este definitiva, ci e cu apel in termen de 10 zile. Procurorii DNA Pitesti au dispus trimiterea…

- Irina Tanase și-a gasit fericirea in brațele lui Roger El Akoury, dupa desparțirea de Liviu Dragnea. Cine este barbatul din viața frumoasei blondine. Aceasta este o prezența discreta in lumea showbiz-ului romanesc, dar in trecut s-a iubit și cu Anna Lesko.

- „Stim toti ca Tragedia de la “Colectiv” a fost folosita in scop politic pentru inlocuirea unui Guvern (altfel trecea, ca multe alte tragedii). Din acest motiv nimeni nu a fost, de atunci si pana azi, interesat sa afle adevarul sau sa faca dreptate! Stim toti ca Primarul Piedone nu are absolut nicio…