DNA lucrează! Un inspector antifraudă și 21 de polițiști de frontieră trimiși în judecată Scandalul corupției lovește din nou in sistemul de securitate și control al frontierelor Romaniei. Avem aici un caz complex, care implica un inspector antifrauda și 21 de polițiști de frontiera de la Nadlac I și Nadlac II. Aceștia au fost trimiși in judecata de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru infracțiuni de luare de mita și trafic de influența, intr-un caz care este in cercetare de anul trecut. Ca sa vezi! Potrivit unui comunicat de presa emis marți de catre DNA – Serviciul teritorial Timișoara, in perioada august 2022 – ianuarie 2023, cei 21 de polițiști de frontiera ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

