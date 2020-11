DNA: Ex-primarul Daniel Florea, audiat ca martor Daniel Florea, fostul primar al Sectorului 5, a fost audiat in calitate de martor de procurorii anticoruptie, intr-un dosar in care cercetarile se desfasoara in rem. Calitatea a fost declinata catre presa de fostul edil, la ieșirea de la sediul Direcției Anticorupție. „Am fost audiat intr-un dosar in calitate de martor. Cercetarile se desfasoara in rem. Nu am decat calitatea de martor. Am dat toate lamuririle necesare, am raspuns la toate intrebarile care mi s-au pus, nu stiu sa va zic altceva in plus”, a spus Florea. Acesta nu a precizat ce anume vizeaza Ancheta. Intr-o postare facuta pe 15 aprilie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii politiei judiciare de la DNA au ridicat joi ai multe documente de la firma Economat SRL, cat si de la Primaria Sectorului 5, transmite primaria intr-un comunicat de presa. Actiunea are legatura cu achizitia de tablete facuta de aceasta societate comerciala. Fostul edil de la Sectorul 5, Daniel…

- Fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea a declarat, joi, ca a fost audiat de procurorii anticoruptie in calitate de martor, inr-un dosar in care cercetarile se desfasoara in rem. "Am fost audiat intr-un dosar in calitate de martor. Cercetarile se desfasoara in rem. (...) Nu am decat…

- DNA a facut azi 38 de percheziții, inclusiv la instituții din subordinea Primariei Sectorului 1 și de la Primaria Sectorului 5. A fost perchezitionata casa fostului edil din Sectorul 1, Dan Tudorache, dupa cum a recunoscut acesta, intr-o postare pe Facebook, iar dupa-amiaza a ajuns la DNA fostul primar…

- Polițiștii din Borșa, județul Maramureș, s-au sesizat din oficiu și fac cercetari, dupa ce, in mediul online, au aparut imagini in care o profesoara lovește mai mulți elevi.Poliția Maramureș a anunțat, duminica, faptul ca polițiștii din Borșa s-au sesizat din oficiu și fac cercetari la o școala…

- Candidatul independent la Primaria Sectorului 1, Dan Bucura, a solicitat renumararea tuturor voturilor, subliniind ca „hotia” sau „circul” nu pot impune primarul. „Cer public renumararea tuturor voturilor din Sectorul 1!! Buletin cu buletin, fila cu fila! Am aproape 2.000 de oameni in spate care si-au…

- Primarul in funcție din municipiul Cluj-Napoca și candidatul PNL la un nou mandat a declarat, duminica, ca a votat cu o echipa care mentine Clujul in „liga campionilor in materie de inovare”. Emil Boc candideaza pentru al cincilea mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca.„Am votat cu acea echipa…

- Școala incepe in 14 Septembrie și este normal sa fie așa. De aici insa și pana la a amenința cu amenzi parinții, nu credeți ca este prea mult, domnilor? Daca aceasta declarație a fost facuta de dl.prof. Cornel Sandu din calitatea sa de consilier local PNL, ma delimitez total de o astfel de atitudine!…

- Dupa multe ilegalitați comise prin intermediul BEC și prin justiție, primarul sectorului 5, Daniel Florea, a redus lista de candidați la Primaria Sectorului 5, la 11 persoane. Pe Florea nu il mai voteaza nimeni, pe Vanghelie nici atat. Singurul om care are cele mai mari șanse de caștig este Piedone.…