Este unul dintre cei mai book-uiți DJ pentru 2019, a marcat cea mai puternica ascensiune in TOP 100 DJ MAG, a ajuns pe locul 13, a generat delir in masa in cadrul UNTOLD – se numește Timmy Trumpet și și-a lansat cea mai noua colaborare: „Therapy”, piesa care vine cu un vocal irezistibil, Charlott Boss. Noua producție vine cu marca de sunet a australianului, hard psy trance aflat in echilibru cu un vocal incredibil de cald. ‘THERAPY” vine dupa uriașul succes „World At Our Feet”, lansat de Trumpet in luna iunie, single care a marcat un record: 25 de milioane de stream-uri pe platforma Spotify. Trumpet,…