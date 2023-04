Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-a purtat intr-o lume colorata odata cu „Chewing Gum”, un single vibrant cu versuri in engleza și beat-uri fresh, Maia Malancuș aduce in playlisturi „N-am fost niciodata singuri”, o piesa aparte cu un mesaj sensibil. Compus și produs de catre Bianca Dragomir alaturi de Dan Healy și Vlad Mazarel,…

- ArrDee colaboreaza cu Cat Burns pentru “Home For My Heart”. O aventura emoționanta care dezvaluie partea mai sensibila a lui ArrDee, piesa spune povestea unei relații, cu rapperul explorand luptele de a echilibra noul sau succes cu viața personala. Alaturi de propriul sau lirism talentat, ArrDee folosește…

- DJ CATSULTAN a aterizat pe planeta Pamant și nu planuiește sa o paraseasca prea curand. In timp ce incerca sa-și gaseasca drumul spre casa, extraterestrul care și-a parasit nava spațiala a observat ca specia lui și oamenii de pe Pamant au doua lucruri in comun: dragostea și muzica. Așa a inceput colaborarea…

- Comunicat. Consiliul Județean Arad a facut o economie de doua milioane lei, reprezentand 6,5% din valoarea totala a lucrarii pe drumul Sanmartin-Olari-Caporal Alexa. Iustin Cionca,... The post Drumul județean Sanmartin – Olari – Caporal Alexa, din drum de pamant in drum modern appeared first on Special…

- Echinocțiul de primavara in 2023 reprezinta momentul in care putem spune ca vine primavara din punct de vedere astronomic. Echinocțiul de primavara este un moment important din an, marcat inca din antichitate prin numeroase ritualuri și tradiții. Chiar și in zilele noastre, echinocțiul are o semnificație…

- Un cutremur major care a zguduit luni dimineața sud-estul Turciei a provocat daune grave infrastructurii energetice a țarii, a declarat ministrul Energiei și Resurselor Naturale, Fatih Donmez. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Departamentul de Politie din Memphis a anuntat ca va dezactiva pentru totdeauna unitatea SCORPION a departamentului. Unii dintre cei cinci fosti politisti din Memphis, acuzat de uciderea lui Tyre Nichols erau membri ai unitatii, ce se ocupa de infractionalitatea in crestere din oras.Decizia a fost luata…

- Membru fondator al Asociatiei pentru Drepturile Pensionarilor, Dorina Barcari, a afirmat ca Romania pretinde ca se incadreaza in cerintele europene cu tot felul de indicatii, dar nu reuseste sa puna la punct o situatie cum este cea a drepturilor de munca si de asigurari sociale. Dorina Barcari a…