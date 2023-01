Stiri pe aceeasi tema

Divizia de servicii cloud a Amazon.com intentioneaza sa investeasca inca 35 de miliarde de dolari pana in 2040 pentru a extinde centrele de date din Virginia, transmite Reuters.

Judecatorul de district american Naomi Reice Buchwald a acceptat joi pledoaria bancii la o audiere de la tribunalul federal din Manhattan, la care a fost prezent consilierul general senior al Danske. Plata de 2,06 miliarde de dolari de catre cea mai mare banca din Danemarca include 1,21 miliarde de…

Ministerul Finantelor intentioneaza sa imprumute, prin emisiuni de titluri de stat in valuta, pana la 4 miliarde dolari americani de pe pietele externe, conform unui proiect de Ordin publicat in Monitorul Oficial.

Visa Inc a anuntat miercuri ca in urmatorii cinci ani intentioneaza sa investeasca un miliard de dolari in Africa, pentru a capitaliza cresterea rapida a platilor digitale in aceasta economie emergenta, transmite Reuters.

Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord preliminar cu Ucraina care ar putea deschide calea pentru un program de imprumut, in conditiile in care tara vrea sa obtina pana la 20 de miliarde de dolari pentru a-si consolida rezervele si a-si acoperi nevoile bugetare, transmite…

Vanzarea a sters aproape toata cresterea actiunilor din timpul pandemiei. Investitorii au continuat sa pedepseasca compania pentru previziunile dezamagitoare de saptamana trecuta, pentru trimestrul al patru. Amazon a spus ca veniturile din timpul trimestrului sarbatorilor de iarna vor creste cu 2% pana…

Titlurile se tranzactionau sub 100 de dolari pe unitate la deschiderea bursri de pe Wall Street, cel mai mic pret din 2016. Compania-mama a Facebook a raportat miercuri venituri trimestriale de 27,7 miliarde de dolari, o scadere de peste 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut si a doua scadere…

Compania a pierdut increderea investitorilor, pe masura ce a intensificat cheltuielile si a evoluat catre metavers, a spus fondul speculativ axat pe tehnologie, cu o participatie de 0,1% la Meta, sugerand un plan in trei pasi. Altimeter a spus ca fluxul de capital liber anual poate fi dublat la 40 de…