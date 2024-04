Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar putea primi pana la 3 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari) in fonduri din profiturile activelor inghețate ale bancii centrale ruse inca din iulie, a informat Financial Times pe 12 martie, citand oficiali anonimi. Partenerii occidentali ai Ucrainei și alți aliați au inghețat in jur…

- Magnatul Mukesh Ambani este in centrul atenției, dupa ce a uimit intreaga planeta cu cele trei zile de festivitați extravagante, ce au avut loc inainte de nunta fiului sau cel mic. Insa marea petrecere palește in fața casei cu adevarat impunatoare in care familia de cinci peroane a acestuia locuiește.…

- Guvernul Indiei a aprobat investitii de 15,2 miliarde de dolari in fabrici unde produc semiconductori, inclusiv o propunere a Tata Group de a construi prima mare facilitate a tarii de producere a cipurilor, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Cabinetul premierului Narendra Modi a aprobat planul…

- Novo Holdings, actionarul care detine controlul producatorului danez de medicamente Novo Nordisk, intentioneaza ca pana in 2030 sa investeasca anual pana la sapte miliarde de dolari, a anuntat luni publicatia Financial Times (FT), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Kasim Kutay, directorul general…

- India este pe punctul de a finaliza primul sau acord de liber schimb, conform caruia un mic grup de tari europene ar urma sa investeasca pina la 100 de miliarde de dolari pe parcursul a 15 ani, in schimbul unui acces comercial mai usor pe cea mai populata tara din lume. Asociatia Europeana a Liberului…

- Guvernul american a aprobat joi vanzarea de drone militare catre India in valoare de patru miliarde de dolari, intr-un moment in care cele doua tari depun eforturi pentru a-si consolida cooperarea, inclusiv cea militara, relateaza AFP.Vanzarea a 31 de drone ultra-sofisticate de tip MQ-9B Sky Guardians…

- Pfizer a raportat un profit trimestrial surprinzator marti, beneficiind de reduceri de costuri si de o cerere mai mare decat se astepta pentru tratamentul sau anti-COVID, Paxlovid, insa vanzarile unor produse de mare notorietate au fost sub estimarile Wall Street, transmite Reuters. Compania farmaceutica…

- Compania Tesla a pierdut 80 de miliarde de dolari din valoarea de piața intr-o singura zi. Scaderea s-a produs joi dupa dupa ce Elon Musk a avertizat ca scaderile vor incetini in 2024.Tesla a scazut joi cu peste 12%, potrivit Reuters. Acțiunile Tesla au suferit cea mai mare pierdere procentuala…