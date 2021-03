Distrugerea pădurilor tropicale a crescut semnificativ în 2020 (raport) Suprafata padurilor tropicale virgine distruse in 2020 este echivalenta cu cea a Olandei, numarul copacilor mistuiti de flacari sau doborati de mana omului fiind din ce in ce mai mare, in pofida crizei economice asociate COVID-19, relateaza miercuri AFP. Raportul anual Global Forest Watch, bazat pe date satelitare, a consemnat distrugerea in 2020 a 4,2 milioane de hectare de paduri tropicale primare, cruciale pentru biodiversitatea planetei si stocarea dioxidului de carbon, o suprafata cu 12% mai mare prin comparatie cu anul precedent. Tara cea mai afectata este Brazilia, unde suprafata de padure… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a transmis marti ca presiunea asupra unor tari de a refuza sa cumpere vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 este la niveluri fara precedent, dar nu are nicio sansa de succes, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut…

- Kremlinul a transmis marti ca presiunea asupra unor tari de a refuza sa cumpere vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 este la niveluri fara precedent, dar nu are nicio sansa de succes, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceasta afirmatie…

- Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Gelu Puiu, afirma ca suprafata terenurilor impadurite din Romania creste de la an la an, in prezent fiind peste 7 milioane de hectare impadurite. El mentioneaza ca, totodata, a fost identificata o suprafata de 22.599 de hectare destinate…

- Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Gelu Puiu, afirma ca suprafata terenurilor impadurite din Romania creste de la an la an, in prezent fiind peste 7 milioane de hectare impadurite. El mentioneaza ca, totodata, a fost identificata o suprafata de 22.599 de hectare destinate…

- Numarul utilizatorilor activi lunari ai Facebook a atins mai mult de 2,8 miliarde in 2020, in timp ce veniturile au crescut cu 20% de la an la an la 85,9 miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de BuyShares.co.uk . In primul trimestru al anului 2010, platforma populara de socializare a avut…

- O suprafata totala de 8.426 de kilometri patrati din Padurea Amazoniana din Brazilia a fost defrisata in 2020, o cifra cu 8% mai mica in comparatie cu recordul istoric de anul trecut, insa considerata extrem de ingrijoratoare de specialisti, foarte critici la adresa politicii de mediu a presedintelui…

- O suprafata totala de 8.426 de kilometri patrati din Padurea Amazoniana din Brazilia a fost defrisata in 2020, o cifra cu 8% mai mica in comparatie cu recordul istoric de anul trecut, insa considerata extrem de ingrijoratoare de specialisti, foarte critici la adresa politicii de mediu a presedintelui…

- O suprafata totala de 8.426 de kilometri patrati din Padurea Amazoniana din Brazilia a fost defrisata in 2020, o cifra cu 8% mai mica in comparatie cu recordul istoric de anul trecut, insa considerata extrem de ingrijoratoare de specialisti, foarte critici la adresa politicii de mediu a presedintelui…