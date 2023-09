Dispensar inaugurat în Bogata Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, in urma cu cateva zile, la inaugurarea unui dispensar medical realizat din fonduri proprii de catre Primaria Comunei Bogata. "Construcția dispensarului a inceput in 2021 și a costat 430.000 de lei, fara TVA. Exista preocupare permanenta și generalizata la nivelul județului pentru imbunatațirea condițiilor de acordare a serviciilor medicale … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

