Stiri pe aceeasi tema

- Un centru social destinat seniorilor se va deschide saptamana viitoare la Tarnaveni, prin grija Asociației Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, a comunitații și a autoritaților locale și centrale. Inaugurarea oficiala va avea loc miercuri, 10 aprilie. Centrul Social pentru persoanele varstnice „Sfanta…

- Vineri a avut loc la Tarnaveni evenimentul "RAM pentru Excelența", organizat de Asociația Amiciția prin grupul RAM. Evenimentul s-a desfașurat la Casa de Cultura "Mihai Eminescu" din Tarnaveni. Iata lista celor premiați: Eduard Moldovan – Premiul III la faza naționala a Olimpiadei de Tehnologia Informației…

- Muzeul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinta si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a inaugurat, vineri, noul spatiu expozitional din Cetatea Medievala, care cuprinde o colectie imbunatatita, cum ar fi ustensilele folosite in trecut de medicina militara, lucrari din colectia Bibliotecii…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, ca proiectul "Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire, racordare la sistemul energetic național", propus a fi amplasat in municipiul Tarnaveni, strada…

- Sala de protocol a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș va gazdui luni, 19 februarie, de la ora 11.00, un eveniment prilejuit de inaugurarea Centrului de Epilepsie și Monitorizare EEG din Rețeaua de Telemedicina in Epilepsie, din cadrul Sectiei Clinice Neurologie II a Spitalului Clinic…

- Un barbat dat disparut in anul 2015 a fost gasit aseara de o patrula a Jandarmeriei Arges, pe o strada din zona centrala a municipiului Campulung Muscel. Omul "a atras atenția jandarmilor care se aflau in serviciul de patrulare, avand in vedere temperaturile scazute și faptul ca acesta parea o persoana…

- Unitatea de invatamant a fost extinsa, reabilitata si dotata cu laboratoare de informatica si biologie, dar si cu table inteligente in fiecare clasa. Investitia s-a ridicat la un milion si jumatate de euro din fonduri europene, iar lucrarile au durat doi ani. Peste 200 de elevi de clasele 0 – 8 din…

- Centrul social pentru varstnici „Sfanta Maria” din Botiz, judetul Satu Mare, și-a deschis porțile, recent, in prezența a zeci de localnici și oficialitați. Așezamantul funcționeaza sub egida Bisericii greco-catolice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din comuna. Evenimentul a avut loc pe 4 ianuarie.…