Disney+ pierde abonaţi pentru prima dată şi anunţă concedieri Este prima data de la lansarea serviciului de streaming, la sfarsitul anului 2019, cand Disney+ nu castiga milioane de spectatori de-a lungul unui trimestru. Platforma are 161,8 milioane de abonati in toata lumea. In total, potrivit rezultatelor trimestriale publicate miercuri, grupul Disney a realizat o cifra de afaceri de 23,5 miliarde de dolari din octombrie pana in decembrie, mai bine decat se asteptau analistii. Gigantul de divertisment a linistit in special pietele cu pierderi operationale mai mici decat se astepta pentru platformele sale de streaming (Disney+, ESPN+ si Hulu), la 1 miliard… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

